Pin Up Казино: Играть в игровые автоматы на официальном сайте Пин Ап
Казино Пин Ап — это игровой клуб, который ведет официальную деятельность с 2016 года на основании лицензии Кюрасао. Игроки отмечают большой ассортимент игровых автоматов, продуманную бонусную программу и низкие лимиты на финансовые транзакции. Казино ведет тесное сотрудничество с мировыми провайдерами. Это подтверждает легальность всего игрового софта.
|Владелец
|Carletta Ltd., зарегистрированная на Кипре
|Платформа
|Собственная
|Лицензии
|Curacao
|Номер лицензии
|8048/JAZ2017-003
|Год основания
|2016
|Виды игр
|Игровые автоматы, Live-дилер, Покер, Блэкджек, Баккара, Кено, Скретч-карты, Ставки на спорт
|Количество игр
|3700
|Языки
|Русский, Украинский, Английский, Испанский, Португальский, Турецкий, Азербайджанский
|Языки службы поддержки
|Русский, Украинский, Английский, Немецкий, Португальский, Турецкий
|Мин. депозит:
|100 RUB
|Мин. сумма вывода:
|300 RUB
|Валюта счета:
|RUB, USD, EUR, BGN, PLN
|Лимит на вывод средств:
|300000 RUB в день
|Скорость выплат:
|Мгновенно
Регистрация и вход в личный кабинет
Регистрация в казино выполняется двумя способами на усмотрение пользователя: по номеру телефона или через email. В зависимости от выбранного способа, понадобится ввести код из sms или перейти по ссылке, что придет на указанную пользователем почту. После регистрации игрок получает доступ ко всему функционалу клуба: он может играть в автоматы, пополнять счет и выводить деньги, участвовать в акциях и обращаться в саппорт.
Вход в личный кабинет Пин Ап выполняется по логину (номер телефона или email) и паролю. В случае потери данных, для их восстановления предусмотрена специальная форма. Личный кабинет разделен на отдельные категории: “Профиль”, “Баланс”, “Бонусы”, “Лотереи”, “История операций”, “Безопасность”. Его функционал позволяет совершать все необходимые операции и настройки.
Способы пополнения
Для начала игры в Пин Ап, необходимо пополнить счет. Для этого нужно перейти в раздел “Касса” или во вкладку “Баланс”. Внесение депозита возможно при помощи банковской карты Visa/MasterCard, платежных систем Piastrix, 2click, криптовалютных кошельков. Минимальная сумма для зачисления 100 RUB, максимальная 300000 RUB. За транзакцию не взимается комиссия, деньги поступают на счет мгновенно.
Как играть в игровые автоматы на Пин Ап
Играть в автоматы казино Pin Up можно в двух режимах: на реальные деньги и в демонстрационном режиме. Последний доступен для всех слотов, представленных в каталоге казино. Исключение составляют live-игры. Демо-режим активируется путем нажатия кнопки “Демо” при выборе слота. В нем вместо реальных денег используются виртуальные монеты.
Демонстрационный режим — это идеальный вариант для новичков, которые только начинают знакомство с гэмблингом или для пользователей, которые не хотят финансово рисковать. Запуск слота на реальные деньги доступен только зарегистрированным игрокам.
Перед началом игры, пользователям нужно выполнить несколько простых настроек: указать размер ставки, количество активных линий (если эта функция доступна), тип вращения барабанов (автоматически/вручную). Если в один ряд выпадет несколько одинаковых символов, комбинация считается выигрышной.
Бонусные символы, в том числе вайлд, скаттер, способствуют увеличению суммы призовых в несколько раз. Подобную функцию выполняет риск-игра. Согласно её правилам, гэмблеру нужно угадать цвет или масть карт, перевернутых рубашкой вверх. В некоторых слотах есть возможность выиграть джекпот.
Лучшие игровые автоматы
В каталоге игрового клуба Pin Up собрано почти 4 тысячи автоматов разного типа и тематики. Весь софт лицензионный и поставляется от таких крупных провайдеров, как Amatic, Belatra, ELK Studios, GameArt, Habanero, Igrosoft, Microgaming, Platipus, Quickspin. Автоматы рассортированы по отдельным категориям: “Новинки”, “Слоты”, “Рулетки”, “Настольные игры”.
На особое внимание заслуживают слоты из категории “Топ игры недели”. Это автоматы, что пользуются наибольшим спросом среди гэмблеров:
- Demi Gods II
- Aviator
- Cash'n Fruits 100
- Indiana's Quest
- Wacky Monkey
- Hell Hot 20
- African Rampage
Средний уровень RTP слотов составляет 94% и выше, волатильность выше среднего.
Помимо классических слотов, в каталоге казино представлены также карточные (покер, баккара, блэкджэк) и настольные (монополия, лото, скрэтч-карты, бинго, sic bo) игры. В отдельную категорию выведено live-казино, в котором игровом процесс сопровождает настоящий дилер. В каталоге предусмотрен поиск слотов по названию.
Игровые автоматы с джекпотом
Для того, чтобы сорвать настоящий куш, предпочтение нужно отдавать игровым автоматом с прогрессивным джекпотом. В зависимости от конкретной игры, джекпот может отличаться принципом розыгрыша, способом образования, суммой выплат. В слотах с прогрессивным джекпотом не установлен максимальный порог выигрыша. Размер призовых постоянно увеличивается с каждой ставкой, сделанной игроками.
Сорвать джекпот можно в таких играх, как:
- Aztec Gold
- The Big Journey
- Dragon Reels
- 40 Lucky King
- Spanish Passion
Чтобы стать обладателем джекпота, не нужно прилагать особых усилий. Победитель определяется случайным образом при помощи генератора случайных чисел. Для увеличения шансов на выигрыш, выбирать нужно слоты с высоким уровнем RTP.
Бонусная программа Пин Ап
Казино Pin Up предлагает обширную бонусную программу. Она доступна как начинающим пользователям, так и более опытным игрокам. Все бонусы делятся на несколько видов: надбавка к депозиту, фриспины, кэшбэк.
Начать знакомство с бонусной программой Пин Ап стоит с приветственного поощрения. Оно начисляется автоматическим образом после регистрации и внесения первого депозита. Сумма бонуса зависит от скорости зачисления средств: если в течение часа после регистрации — 125% от депозита, позже — 100%. Если пополнить счет на сумму более 5000 RUB, дополнительно выдается 250 фриспинов.
Приветственный бонус необходимо отыграть в соответствии со следующими условиями:
- Денежное поощрение. Срок отыгрыша бонуса — 72 часа с момента зачисления. Вейджер х50.
- Фриспины. Воспользоваться ими можно в течение 48 часов с момента начисления. Бонус, полученный при игре на фриспины, нужно отыграть с вейджером х50 в течение 24 часов после начисления.
Воспользоваться приветственным поощрением в казино Пин Ап можно только один раз. Для постоянных пользователей действуют следующие акции и бонусные предложения:
|Подарок на День рождения.
|В памятный день, а также за 7 дней до и после него, игрок может получить приз в размере 500 RUB. Для этого аккаунт должен быть верифицирован, а в личном профиле заполнены все поля с персональными данными. Бонус нужно отыграть в течение 72 часов с момента получения и в соответствии с вейджером х50.
|Беспроигрышная лотерея.
|За каждые 2000 оборота ставок начисляется 1 лотерейный билет. Использовать его необходимо в течение 10-ти дней с момента получения. В лотерее разыгрываются денежные призы, фриспины, материальные поощрения (автомобиль, фотоаппарат, ноутбук, смартфон, смарт-часы).
|Квиз “Фриспины каждую среду”.
|За правильные ответы в викторине, пользователь будет получать фриспины: 1 ответ 50 FS, 2 ответа 60 FS, 3 ответа 70 FS. Фриспины действуют в слоте “Lucky Store”. Чтобы воспользоваться фриспинами, нужно пополнить счет на сумму от 500 RUB. Отыгрывать бонус не требуется.
|Еженедельный кэшбэк.
|Начисляется по понедельникам. Размер зависит от суммы проигрыша: от 700 RUB — 5%, от 3000 RUB — 7%, от 30000 RUB 10%. Максимальная выплата х10.
Получить специальные поощрения можно также путем активации промокода. Специальное поле активации находится в личном кабинете пользователя во вкладке “Бонусы”. За активацию бонус-кода полагаются денежный презент, фриспины, кэшбэк. Найти промокоды можно в промо-рассылках казино, в социальных сетях и на тематических форумах.
Игра с мобильных устройств
Казино Пин Ап поддерживает мобильную версию сайта. Она доступна на всех устройствах, вне зависимости от их операционной системы. Дизайн мобильной версии немного упрощен по сравнению с десктопной версией: основные разделы смещены в левое выпадающее меню, а центральная часть экрана отведена под демонстрацию игровых автоматов.
Функционал версий не имеет особых отличий: пользователи могут играть в автоматы, участвовать в акциях, турнирах, совершать финансовые транзакции и обращаться в саппорт казино. За счет адаптации сайта Pin Up к мобильным платформам, увеличилась скорость загрузки автоматов.
Скачать на Андроид и iOS
Все пользователи казино могут скачать многофункциональное мобильное приложение. Оно доступно на устройства с операционной системой Android и iOS. Функционал софта полностью адаптирован под параметры современных гаджетов. Это позволяет с легкостью запустить игровые автоматы, участвовать в акциях, использовать бонусы, пополнять счет и выводить выигранные деньги.
Скачать мобильное приложение можно на официальном сайте казино. Установка выполняется в считанные секунды, а сам софт не занимает много места. Обновления приложения выполняются в автоматическом режиме. С помощью приложения также можно обойти блокировку сайта провайдерами.
Как вывести средства с Пин Ап
Вывод денежных средств в казино доступен только пользователям, успешно выполнившим верификацию аккаунта. Дополнительно должны быть заполнены все поля с персональными данными во вкладке “Профиль”. Для вывода средств предусмотрены такие платежные методы:
- банковская карта Visa/MasterCard;
- мобильные платежи;
- Piastrix;
- ecoPayz;
- advCash;
- PerfectMoney;
- Webmoney;
- MuchBetter;
- криптовалютные кошельки (Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Dogecoin).
Минимальная сумма для вывода — 300 RUB, лимит на максимальную сумму зависит от выбранного платежного метода. Дополнительно может взиматься комиссия в размере до 2%. Алгоритм вывода средств со счета очень простой. Необходимо выбрать платежный метод, указать сумму платежа, реквизиты и подтвердить совершение транзакции. Зачисление денег осуществляется в течение 24-х часов, изредка возможны задержки до 3-х рабочих дней.
Актуальные на сегодня рабочие зеркала Pin Up Casino
Зеркало — это альтернативный ресурс, оформление и функционал которого полностью дублирует официальный сайт казино Пин Ап. Он доступен по другому URL-адресу, отличающемуся от основного домена.
Пользователю не нужно снова регистрироваться через зеркало, если аккаунт уже есть. Авторизация выполняется с помощью логина и пароля и сразу же открывается доступ ко всем возможностям казино. Остаток денег на балансе сохраняется, как и история транзакций или полученных бонусов.
Основные функции зеркал
Зеркало Pin Up Casino используется в том случае, если не удается войти на официальный сайт привычным образом. Это возможно по нескольким причинам:
- блокировка сайта провайдерами (связано с территориальными ограничениями);
- технические работы на сайте;
- риск хакерских атак;
- перегрузка сервера.
Чтобы избежать всех этих проблем с входом, администрация казино создает зеркало. Ресурс-дубликат позволит быстро войти на Pin Up и приступить к игре в автоматы.
Игрокам нужно учитывать еще один важный нюанс: зеркала могут быть созданы и с мошеннической целью. Пользователям нужно остерегаться поддельных зеркал, которые используются для сбора платежных и персональных данных игроков.
Отличить поддельные зеркала казино от официальных просто, если оценить их дизайн, расположение меню, каталог с играми — как правило, есть видимые отличия. Если кликнуть на какой-то из разделов, то выполнится автоматический переход на сторонний ресурс. При этом, игровой софт, представленный на таком зеркале, пиратский, а значит его характеристики были изменены.
Официальные зеркала, в свою очередь, ничем не отличаются от базового сайта казино. Именно за счет полного дублирования контентам и оформления пользователь сможет легко разобраться с функционалом зеркала.
Рабочее зеркало для казино ПинАп: где и как найти
Если официальный сайт Pin Up Casino по каким-то причинам не работает, всегда можно воспользоваться зеркалом. Найти ссылку на альтернативный ресурс можно несколькими способами:
- через поисковую систему;
- в тематических сообществах и на форумах;
- обратившись в службу поддержки казино;
- на нашем портале.
Есть важный нюанс: если сайт Pin Up заблокирован провайдерами, то с высокой вероятностью блокировке будет подвержено и зеркало. Именно поэтому спустя какое-то время зеркало может перестать работать и понадобится искать новую, рабочую ссылку. Администрация Пин Ап предотвращает такие моменты и постоянно обновляет ссылки на актуальные, рабочие зеркала.
Список популярных зеркал:
|Название зеркала
|Статус
|Дата блокировки
|Истекает
|pinup 100
|Заблокирован РКН
|2017-04-10
|2022-09-19
|pinup 950
|Заблокирован РКН
|2021-01-19
|2022-12-20
|pin up 856
|Заблокирован РКН
|2021-01-19
|2023-07-20
|pin up 600
|Заблокирован РКН
|2016-11-07
|2023-03-30
|pin up 24
|Заблокирован РКН
|2019-07-29
|2023-06-28
|pin up 320
|Заблокирован РКН
|2016-11-07
|2023-04-24
|pin up 320
|Заблокирован РКН
|2017-01-24
|2023-03-12
|pin up 111
|Заблокирован РКН
|2017-04-10
|2022-07-01
|pin up 144
|Заблокирован РКН
|2017-08-25
|2023-07-14
|pin up 804
|Заблокирован РКН
|2017-08-30
|2023-06-29
|pin up 320
|Заблокирован РКН
|2016-11-07
|2023-04-24
|pin up 999
|Заблокирован РКН
|2017-03-02
|2023-07-01
|pin up 613
|Заблокирован РКН
|2017-02-22
|2023-04-22
|pin up 633
|Заблокирован РКН
|2017-03-02
|2023-07-20
|pin up 634
|Заблокирован РКН
|2017-08-30
|2023-04-24
|pin up 946
|Заблокирован РКН
|2017-08-30
|2023-05-29
|pin up 134
|Заблокирован РКН
|2017-05-18
|2023-04-22
|pin up 777
|Заблокирован РКН
|2016-11-07
|2022-11-26
|pin up 826
|Заблокирован РКН
|2017-02-22
|2023-04-10
|pin up 719
|Заблокирован РКН
|2016-11-07
|2023-06-16
В поисках альтернативного ресурса, обратить внимание рекомендуется на 3 важных аспекта:
- Соответствие официальному сайту. Это выражается в названии, расположении разделов меню и основных кнопок. Если пользователь хотя бы раз посещал основной ресурс Pin Up, ему легко удастся отличить подделку.
- Дизайн. Казино имеет аутентичное оформление, отличающего его от других игровых клубов. В свою очередь, зеркало должно дублировать это оформление до мельчайших деталей.
- Наполнение каталога. Ассортимент Pin-Up насчитывает более 1500 игровых автоматов разного типа. Пользователь должен получить доступ ко всем этим играм, запуская альтернативный сайт-копию.
Ориентируясь на эти аспекты, легко понять, где подлинное зеркало, а где подделка. Выбирая актуальное и рабочее зеркало, геймер может не просто играть в игровые автоматы, но и пополнять счет, участвовать в акциях, выводить деньги с баланса, обращаться в службу поддержки. Перед игроком не будет никаких функциональных ограничений.
Политика конфиденциальности
Игровой клуб Пин Ап строго соблюдает установленную политику конфиденциальности. Поэтому все личные данные пользователей не собираются и не используются в каких-либо целях. Исключение составляет только та информация, которая необходима для создания учетной записи, идентификации, комфортного использования всех сервисов казино.
Собирается и используется только следующая информация:
- данные, указанные в личном профиле и при регистрации;
- представленная в сообщениях любого характера, включая запросы о поддержке и отчеты о сбоях;
- данные платежей, совершенные на сайте;
- свойства и параметры программного обеспечения.
Личная информация пользователя не раскрывается третьим сторонам, за исключением ситуаций, предусмотренных законодательством. Игрок имеет право и возможность вносить изменения в личные данные. Если в правила и условия хранения личной информации будут внесены изменения, все пользователи получат соответствующие уведомления.
Ответы на часто задаваемые вопросы
Как быстро зарегистрироваться в Pin Up Casino?
Регистрация в Пин Ап выполняется по номеру телефону или через email. Дополнительно нужно указать пароль и подтвердить ознакомление с правилами казино.
Можно ли играть в казино Пин Ап без регистрации и бесплатно?
Да, можно. Для этого необходимо запустить демонстрационный режим игры. В нем вместо реальных денег используются виртуальные монеты.
Как получить бонус в казино PinUp?
Казино Пин Ап предлагает обширную бонусную программу. Для получения поощрений, необходимо пройти регистрацию, участвовать в акциях, лотереях или активировать промокод.
Где можно загрузить мобильное приложение ПинАп?
Мобильное приложение Пин Ап доступно у нас на сайте для устройств с операционной системой Android и iOS. Его установка выполняется за считанные минуты.
Как начать играть в клубе Pin Up?
Для начала игры в казино ПинАн необходимо пополнить счет. Далее остается запустить понравившийся автомат и указать размер ставки.
Как вывести деньги с Пин Ап?
Для вывода денег в казино Pin Up предусмотрено около 10-ти платежных методов. Необходимо выбрать один, указать сумму и реквизиты платежа, подтвердить совершение транзакции.