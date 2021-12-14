Pin Up Казино: Играть в игровые автоматы на официальном сайте Пин Ап

Казино Пин Ап — это игровой клуб, который ведет официальную деятельность с 2016 года на основании лицензии Кюрасао. Игроки отмечают большой ассортимент игровых автоматов, продуманную бонусную программу и низкие лимиты на финансовые транзакции. Казино ведет тесное сотрудничество с мировыми провайдерами. Это подтверждает легальность всего игрового софта.

Владелец Carletta Ltd., зарегистрированная на Кипре Платформа Собственная Лицензии Curacao Номер лицензии 8048/JAZ2017-003 Год основания 2016 Виды игр Игровые автоматы, Live-дилер, Покер, Блэкджек, Баккара, Кено, Скретч-карты, Ставки на спорт Количество игр 3700 Языки Русский, Украинский, Английский, Испанский, Португальский, Турецкий, Азербайджанский Языки службы поддержки Русский, Украинский, Английский, Немецкий, Португальский, Турецкий Мин. депозит: 100 RUB Мин. сумма вывода: 300 RUB Валюта счета: RUB, USD, EUR, BGN, PLN Лимит на вывод средств: 300000 RUB в день Скорость выплат: Мгновенно

Регистрация и вход в личный кабинет

Регистрация в казино выполняется двумя способами на усмотрение пользователя: по номеру телефона или через email. В зависимости от выбранного способа, понадобится ввести код из sms или перейти по ссылке, что придет на указанную пользователем почту. После регистрации игрок получает доступ ко всему функционалу клуба: он может играть в автоматы, пополнять счет и выводить деньги, участвовать в акциях и обращаться в саппорт.

Вход в личный кабинет Пин Ап выполняется по логину (номер телефона или email) и паролю. В случае потери данных, для их восстановления предусмотрена специальная форма. Личный кабинет разделен на отдельные категории: “Профиль”, “Баланс”, “Бонусы”, “Лотереи”, “История операций”, “Безопасность”. Его функционал позволяет совершать все необходимые операции и настройки.

Способы пополнения

Для начала игры в Пин Ап, необходимо пополнить счет. Для этого нужно перейти в раздел “Касса” или во вкладку “Баланс”. Внесение депозита возможно при помощи банковской карты Visa/MasterCard, платежных систем Piastrix, 2click, криптовалютных кошельков. Минимальная сумма для зачисления 100 RUB, максимальная 300000 RUB. За транзакцию не взимается комиссия, деньги поступают на счет мгновенно.

Как играть в игровые автоматы на Пин Ап

Играть в автоматы казино Pin Up можно в двух режимах: на реальные деньги и в демонстрационном режиме. Последний доступен для всех слотов, представленных в каталоге казино. Исключение составляют live-игры. Демо-режим активируется путем нажатия кнопки “Демо” при выборе слота. В нем вместо реальных денег используются виртуальные монеты.

Демонстрационный режим — это идеальный вариант для новичков, которые только начинают знакомство с гэмблингом или для пользователей, которые не хотят финансово рисковать. Запуск слота на реальные деньги доступен только зарегистрированным игрокам.

Перед началом игры, пользователям нужно выполнить несколько простых настроек: указать размер ставки, количество активных линий (если эта функция доступна), тип вращения барабанов (автоматически/вручную). Если в один ряд выпадет несколько одинаковых символов, комбинация считается выигрышной.

Бонусные символы, в том числе вайлд, скаттер, способствуют увеличению суммы призовых в несколько раз. Подобную функцию выполняет риск-игра. Согласно её правилам, гэмблеру нужно угадать цвет или масть карт, перевернутых рубашкой вверх. В некоторых слотах есть возможность выиграть джекпот.

Лучшие игровые автоматы

В каталоге игрового клуба Pin Up собрано почти 4 тысячи автоматов разного типа и тематики. Весь софт лицензионный и поставляется от таких крупных провайдеров, как Amatic, Belatra, ELK Studios, GameArt, Habanero, Igrosoft, Microgaming, Platipus, Quickspin. Автоматы рассортированы по отдельным категориям: “Новинки”, “Слоты”, “Рулетки”, “Настольные игры”.

На особое внимание заслуживают слоты из категории “Топ игры недели”. Это автоматы, что пользуются наибольшим спросом среди гэмблеров:

Demi Gods II Aviator Cash'n Fruits 100 Indiana's Quest Wacky Monkey Hell Hot 20 African Rampage

Средний уровень RTP слотов составляет 94% и выше, волатильность выше среднего.

Помимо классических слотов, в каталоге казино представлены также карточные (покер, баккара, блэкджэк) и настольные (монополия, лото, скрэтч-карты, бинго, sic bo) игры. В отдельную категорию выведено live-казино, в котором игровом процесс сопровождает настоящий дилер. В каталоге предусмотрен поиск слотов по названию.

Игровые автоматы с джекпотом

Для того, чтобы сорвать настоящий куш, предпочтение нужно отдавать игровым автоматом с прогрессивным джекпотом. В зависимости от конкретной игры, джекпот может отличаться принципом розыгрыша, способом образования, суммой выплат. В слотах с прогрессивным джекпотом не установлен максимальный порог выигрыша. Размер призовых постоянно увеличивается с каждой ставкой, сделанной игроками.

Сорвать джекпот можно в таких играх, как:

Aztec Gold

The Big Journey

Dragon Reels

40 Lucky King

Spanish Passion

Чтобы стать обладателем джекпота, не нужно прилагать особых усилий. Победитель определяется случайным образом при помощи генератора случайных чисел. Для увеличения шансов на выигрыш, выбирать нужно слоты с высоким уровнем RTP.

Бонусная программа Пин Ап

Казино Pin Up предлагает обширную бонусную программу. Она доступна как начинающим пользователям, так и более опытным игрокам. Все бонусы делятся на несколько видов: надбавка к депозиту, фриспины, кэшбэк.

Начать знакомство с бонусной программой Пин Ап стоит с приветственного поощрения. Оно начисляется автоматическим образом после регистрации и внесения первого депозита. Сумма бонуса зависит от скорости зачисления средств: если в течение часа после регистрации — 125% от депозита, позже — 100%. Если пополнить счет на сумму более 5000 RUB, дополнительно выдается 250 фриспинов.

Приветственный бонус необходимо отыграть в соответствии со следующими условиями:

Денежное поощрение. Срок отыгрыша бонуса — 72 часа с момента зачисления. Вейджер х50.

Фриспины. Воспользоваться ими можно в течение 48 часов с момента начисления. Бонус, полученный при игре на фриспины, нужно отыграть с вейджером х50 в течение 24 часов после начисления.

Воспользоваться приветственным поощрением в казино Пин Ап можно только один раз. Для постоянных пользователей действуют следующие акции и бонусные предложения:

Подарок на День рождения. В памятный день, а также за 7 дней до и после него, игрок может получить приз в размере 500 RUB. Для этого аккаунт должен быть верифицирован, а в личном профиле заполнены все поля с персональными данными. Бонус нужно отыграть в течение 72 часов с момента получения и в соответствии с вейджером х50. Беспроигрышная лотерея. За каждые 2000 оборота ставок начисляется 1 лотерейный билет. Использовать его необходимо в течение 10-ти дней с момента получения. В лотерее разыгрываются денежные призы, фриспины, материальные поощрения (автомобиль, фотоаппарат, ноутбук, смартфон, смарт-часы). Квиз “Фриспины каждую среду”. За правильные ответы в викторине, пользователь будет получать фриспины: 1 ответ 50 FS, 2 ответа 60 FS, 3 ответа 70 FS. Фриспины действуют в слоте “Lucky Store”. Чтобы воспользоваться фриспинами, нужно пополнить счет на сумму от 500 RUB. Отыгрывать бонус не требуется. Еженедельный кэшбэк. Начисляется по понедельникам. Размер зависит от суммы проигрыша: от 700 RUB — 5%, от 3000 RUB — 7%, от 30000 RUB 10%. Максимальная выплата х10.

Получить специальные поощрения можно также путем активации промокода. Специальное поле активации находится в личном кабинете пользователя во вкладке “Бонусы”. За активацию бонус-кода полагаются денежный презент, фриспины, кэшбэк. Найти промокоды можно в промо-рассылках казино, в социальных сетях и на тематических форумах.

Игра с мобильных устройств

Казино Пин Ап поддерживает мобильную версию сайта. Она доступна на всех устройствах, вне зависимости от их операционной системы. Дизайн мобильной версии немного упрощен по сравнению с десктопной версией: основные разделы смещены в левое выпадающее меню, а центральная часть экрана отведена под демонстрацию игровых автоматов.

Функционал версий не имеет особых отличий: пользователи могут играть в автоматы, участвовать в акциях, турнирах, совершать финансовые транзакции и обращаться в саппорт казино. За счет адаптации сайта Pin Up к мобильным платформам, увеличилась скорость загрузки автоматов.

Скачать на Андроид и iOS

Все пользователи казино могут скачать многофункциональное мобильное приложение. Оно доступно на устройства с операционной системой Android и iOS. Функционал софта полностью адаптирован под параметры современных гаджетов. Это позволяет с легкостью запустить игровые автоматы, участвовать в акциях, использовать бонусы, пополнять счет и выводить выигранные деньги.

Скачать мобильное приложение можно на официальном сайте казино. Установка выполняется в считанные секунды, а сам софт не занимает много места. Обновления приложения выполняются в автоматическом режиме. С помощью приложения также можно обойти блокировку сайта провайдерами.

Как вывести средства с Пин Ап

Вывод денежных средств в казино доступен только пользователям, успешно выполнившим верификацию аккаунта. Дополнительно должны быть заполнены все поля с персональными данными во вкладке “Профиль”. Для вывода средств предусмотрены такие платежные методы:

банковская карта Visa/MasterCard;

мобильные платежи;

Piastrix;

ecoPayz;

advCash;

PerfectMoney;

Webmoney;

MuchBetter;

криптовалютные кошельки (Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Dogecoin).

Минимальная сумма для вывода — 300 RUB, лимит на максимальную сумму зависит от выбранного платежного метода. Дополнительно может взиматься комиссия в размере до 2%. Алгоритм вывода средств со счета очень простой. Необходимо выбрать платежный метод, указать сумму платежа, реквизиты и подтвердить совершение транзакции. Зачисление денег осуществляется в течение 24-х часов, изредка возможны задержки до 3-х рабочих дней.

Актуальные на сегодня рабочие зеркала Pin Up Casino

Зеркало — это альтернативный ресурс, оформление и функционал которого полностью дублирует официальный сайт казино Пин Ап. Он доступен по другому URL-адресу, отличающемуся от основного домена.

Пользователю не нужно снова регистрироваться через зеркало, если аккаунт уже есть. Авторизация выполняется с помощью логина и пароля и сразу же открывается доступ ко всем возможностям казино. Остаток денег на балансе сохраняется, как и история транзакций или полученных бонусов.

Основные функции зеркал

Зеркало Pin Up Casino используется в том случае, если не удается войти на официальный сайт привычным образом. Это возможно по нескольким причинам:

блокировка сайта провайдерами (связано с территориальными ограничениями);

технические работы на сайте;

риск хакерских атак;

перегрузка сервера.

Чтобы избежать всех этих проблем с входом, администрация казино создает зеркало. Ресурс-дубликат позволит быстро войти на Pin Up и приступить к игре в автоматы.

Игрокам нужно учитывать еще один важный нюанс: зеркала могут быть созданы и с мошеннической целью. Пользователям нужно остерегаться поддельных зеркал, которые используются для сбора платежных и персональных данных игроков.

Отличить поддельные зеркала казино от официальных просто, если оценить их дизайн, расположение меню, каталог с играми — как правило, есть видимые отличия. Если кликнуть на какой-то из разделов, то выполнится автоматический переход на сторонний ресурс. При этом, игровой софт, представленный на таком зеркале, пиратский, а значит его характеристики были изменены.

Официальные зеркала, в свою очередь, ничем не отличаются от базового сайта казино. Именно за счет полного дублирования контентам и оформления пользователь сможет легко разобраться с функционалом зеркала.

Рабочее зеркало для казино ПинАп: где и как найти

Если официальный сайт Pin Up Casino по каким-то причинам не работает, всегда можно воспользоваться зеркалом. Найти ссылку на альтернативный ресурс можно несколькими способами:

через поисковую систему; в тематических сообществах и на форумах; обратившись в службу поддержки казино; на нашем портале.

Есть важный нюанс: если сайт Pin Up заблокирован провайдерами, то с высокой вероятностью блокировке будет подвержено и зеркало. Именно поэтому спустя какое-то время зеркало может перестать работать и понадобится искать новую, рабочую ссылку. Администрация Пин Ап предотвращает такие моменты и постоянно обновляет ссылки на актуальные, рабочие зеркала.

Список популярных зеркал:

Название зеркала Статус Дата блокировки Истекает pinup 100 Заблокирован РКН 2017-04-10 2022-09-19 pinup 950 Заблокирован РКН 2021-01-19 2022-12-20 pin up 856 Заблокирован РКН 2021-01-19 2023-07-20 pin up 600 Заблокирован РКН 2016-11-07 2023-03-30 pin up 24 Заблокирован РКН 2019-07-29 2023-06-28 pin up 320 Заблокирован РКН 2016-11-07 2023-04-24 pin up 320 Заблокирован РКН 2017-01-24 2023-03-12 pin up 111 Заблокирован РКН 2017-04-10 2022-07-01 pin up 144 Заблокирован РКН 2017-08-25 2023-07-14 pin up 804 Заблокирован РКН 2017-08-30 2023-06-29 pin up 320 Заблокирован РКН 2016-11-07 2023-04-24 pin up 999 Заблокирован РКН 2017-03-02 2023-07-01 pin up 613 Заблокирован РКН 2017-02-22 2023-04-22 pin up 633 Заблокирован РКН 2017-03-02 2023-07-20 pin up 634 Заблокирован РКН 2017-08-30 2023-04-24 pin up 946 Заблокирован РКН 2017-08-30 2023-05-29 pin up 134 Заблокирован РКН 2017-05-18 2023-04-22 pin up 777 Заблокирован РКН 2016-11-07 2022-11-26 pin up 826 Заблокирован РКН 2017-02-22 2023-04-10 pin up 719 Заблокирован РКН 2016-11-07 2023-06-16

В поисках альтернативного ресурса, обратить внимание рекомендуется на 3 важных аспекта:

Соответствие официальному сайту. Это выражается в названии, расположении разделов меню и основных кнопок. Если пользователь хотя бы раз посещал основной ресурс Pin Up, ему легко удастся отличить подделку. Дизайн. Казино имеет аутентичное оформление, отличающего его от других игровых клубов. В свою очередь, зеркало должно дублировать это оформление до мельчайших деталей. Наполнение каталога. Ассортимент Pin-Up насчитывает более 1500 игровых автоматов разного типа. Пользователь должен получить доступ ко всем этим играм, запуская альтернативный сайт-копию.

Ориентируясь на эти аспекты, легко понять, где подлинное зеркало, а где подделка. Выбирая актуальное и рабочее зеркало, геймер может не просто играть в игровые автоматы, но и пополнять счет, участвовать в акциях, выводить деньги с баланса, обращаться в службу поддержки. Перед игроком не будет никаких функциональных ограничений.

Политика конфиденциальности

Игровой клуб Пин Ап строго соблюдает установленную политику конфиденциальности. Поэтому все личные данные пользователей не собираются и не используются в каких-либо целях. Исключение составляет только та информация, которая необходима для создания учетной записи, идентификации, комфортного использования всех сервисов казино.

Собирается и используется только следующая информация:

данные, указанные в личном профиле и при регистрации;

представленная в сообщениях любого характера, включая запросы о поддержке и отчеты о сбоях;

данные платежей, совершенные на сайте;

свойства и параметры программного обеспечения.

Личная информация пользователя не раскрывается третьим сторонам, за исключением ситуаций, предусмотренных законодательством. Игрок имеет право и возможность вносить изменения в личные данные. Если в правила и условия хранения личной информации будут внесены изменения, все пользователи получат соответствующие уведомления.

Ответы на часто задаваемые вопросы