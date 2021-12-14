PinUp
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Pin Up Казино: Играть в игровые автоматы на официальном сайте Пин Ап

Казино Пин Ап — это игровой клуб, который ведет официальную деятельность с 2016 года на основании лицензии Кюрасао. Игроки отмечают большой ассортимент игровых автоматов, продуманную бонусную программу и низкие лимиты на финансовые транзакции. Казино ведет тесное сотрудничество с мировыми провайдерами. Это подтверждает легальность всего игрового софта.

Владелец Carletta Ltd., зарегистрированная на Кипре
Платформа Собственная
Лицензии Curacao
Номер лицензии 8048/JAZ2017-003
Год основания 2016
Виды игр Игровые автоматы, Live-дилер, Покер, Блэкджек, Баккара, Кено, Скретч-карты, Ставки на спорт
Количество игр 3700
Языки Русский, Украинский, Английский, Испанский, Португальский, Турецкий, Азербайджанский
Языки службы поддержки Русский, Украинский, Английский, Немецкий, Португальский, Турецкий
Мин. депозит: 100 RUB
Мин. сумма вывода: 300 RUB
Валюта счета: RUB, USD, EUR, BGN, PLN
Лимит на вывод средств: 300000 RUB в день
Скорость выплат: Мгновенно

Регистрация и вход в личный кабинет

Регистрация в казино выполняется двумя способами на усмотрение пользователя: по номеру телефона или через email. В зависимости от выбранного способа, понадобится ввести код из sms или перейти по ссылке, что придет на указанную пользователем почту. После регистрации игрок получает доступ ко всему функционалу клуба: он может играть в автоматы, пополнять счет и выводить деньги, участвовать в акциях и обращаться в саппорт.

Вход в личный кабинет Пин Ап выполняется по логину (номер телефона или email) и паролю. В случае потери данных, для их восстановления предусмотрена специальная форма. Личный кабинет разделен на отдельные категории: “Профиль”, “Баланс”, “Бонусы”, “Лотереи”, “История операций”, “Безопасность”. Его функционал позволяет совершать все необходимые операции и настройки. 

Способы пополнения

Для начала игры в Пин Ап, необходимо пополнить счет. Для этого нужно перейти в раздел “Касса” или во вкладку “Баланс”. Внесение депозита возможно при помощи банковской карты Visa/MasterCard, платежных систем Piastrix, 2click, криптовалютных кошельков. Минимальная сумма для зачисления 100 RUB, максимальная 300000 RUB. За транзакцию не взимается комиссия, деньги поступают на счет мгновенно. 

Как играть в игровые автоматы на Пин Ап

Играть в автоматы казино Pin Up можно в двух режимах: на реальные деньги и в демонстрационном режиме. Последний доступен для всех слотов, представленных в каталоге казино. Исключение составляют live-игры. Демо-режим активируется путем нажатия кнопки “Демо” при выборе слота. В нем вместо реальных денег используются виртуальные монеты. 

Демонстрационный режим —  это идеальный вариант для новичков, которые только начинают знакомство с гэмблингом или для пользователей, которые не хотят финансово рисковать. Запуск слота на реальные деньги доступен только зарегистрированным игрокам. 

Перед началом игры, пользователям нужно выполнить несколько простых настроек: указать размер ставки, количество активных линий (если эта функция доступна), тип вращения барабанов (автоматически/вручную). Если в один ряд выпадет несколько одинаковых символов, комбинация считается выигрышной. 

Бонусные символы, в том числе вайлд, скаттер, способствуют увеличению суммы призовых в несколько раз. Подобную функцию выполняет риск-игра. Согласно её правилам, гэмблеру нужно угадать цвет или масть карт, перевернутых рубашкой вверх. В некоторых слотах есть возможность выиграть джекпот. 

Лучшие игровые автоматы

В каталоге игрового клуба Pin Up собрано почти 4 тысячи автоматов разного типа и тематики. Весь софт лицензионный и поставляется от таких крупных провайдеров, как Amatic, Belatra, ELK Studios, GameArt, Habanero, Igrosoft, Microgaming, Platipus, Quickspin. Автоматы рассортированы по отдельным категориям: “Новинки”, “Слоты”, “Рулетки”, “Настольные игры”.

На особое внимание заслуживают слоты из категории “Топ игры недели”. Это автоматы, что пользуются наибольшим спросом среди гэмблеров: 

  1. Demi Gods II
  2. Aviator
  3. Cash'n Fruits 100
  4. Indiana's Quest
  5. Wacky Monkey
  6. Hell Hot 20
  7. African Rampage 

Средний уровень RTP слотов составляет 94% и выше, волатильность выше среднего. 

Помимо классических слотов, в каталоге казино представлены также карточные (покер, баккара, блэкджэк) и настольные (монополия, лото, скрэтч-карты, бинго, sic bo) игры. В отдельную категорию выведено live-казино, в котором игровом процесс сопровождает настоящий дилер. В каталоге предусмотрен поиск слотов по названию. 

Игровые автоматы с джекпотом

Для того, чтобы сорвать настоящий куш, предпочтение нужно отдавать игровым автоматом с прогрессивным джекпотом. В зависимости от конкретной игры, джекпот может отличаться принципом розыгрыша, способом образования, суммой выплат. В слотах с прогрессивным джекпотом не установлен максимальный порог выигрыша. Размер призовых постоянно увеличивается с каждой ставкой, сделанной игроками.

Сорвать джекпот можно в таких играх, как:

  • Aztec Gold
  • The Big Journey
  • Dragon Reels
  • 40 Lucky King
  • Spanish Passion

Чтобы стать обладателем джекпота, не нужно прилагать особых усилий. Победитель определяется случайным образом при помощи генератора случайных чисел. Для увеличения шансов на выигрыш, выбирать нужно слоты с высоким уровнем RTP. 

Бонусная программа Пин Ап

Казино Pin Up предлагает обширную бонусную программу. Она доступна как начинающим пользователям, так и более опытным игрокам. Все бонусы делятся на несколько видов: надбавка к депозиту, фриспины, кэшбэк. 

Начать знакомство с бонусной программой Пин Ап стоит с приветственного поощрения. Оно начисляется автоматическим образом после регистрации и внесения первого депозита. Сумма бонуса зависит от скорости зачисления средств: если в течение часа после регистрации —  125% от депозита, позже —  100%. Если пополнить счет на сумму более 5000 RUB, дополнительно выдается 250 фриспинов.

Приветственный бонус необходимо отыграть в соответствии со следующими условиями:

  • Денежное поощрение. Срок отыгрыша бонуса —  72 часа с момента зачисления. Вейджер х50.
  • Фриспины. Воспользоваться ими можно в течение 48 часов с момента начисления. Бонус, полученный при игре на фриспины, нужно отыграть с вейджером х50 в течение 24 часов после начисления. 

Воспользоваться приветственным поощрением в казино Пин Ап можно только один раз. Для постоянных пользователей действуют следующие акции и бонусные предложения:

Подарок на День рождения. В памятный день, а также за 7 дней до и после него, игрок может получить приз в размере 500 RUB. Для этого аккаунт должен быть верифицирован, а в личном профиле заполнены все поля с персональными данными. Бонус нужно отыграть в течение 72 часов с момента получения и в соответствии с вейджером х50. 
Беспроигрышная лотерея.   За каждые 2000 оборота ставок начисляется 1 лотерейный билет. Использовать его необходимо в течение 10-ти дней с момента получения. В лотерее разыгрываются денежные призы, фриспины, материальные поощрения (автомобиль, фотоаппарат, ноутбук, смартфон, смарт-часы).
Квиз “Фриспины каждую среду”. За правильные ответы в викторине, пользователь будет получать фриспины: 1 ответ 50 FS, 2 ответа 60 FS, 3 ответа  70 FS. Фриспины действуют в слоте “Lucky Store”. Чтобы воспользоваться фриспинами, нужно пополнить счет на сумму от 500 RUB. Отыгрывать бонус не требуется.
Еженедельный кэшбэк. Начисляется по понедельникам. Размер зависит от суммы проигрыша: от 700 RUB —  5%, от 3000 RUB —  7%, от 30000 RUB 10%. Максимальная выплата х10.

Получить специальные поощрения можно также путем активации промокода. Специальное поле активации находится в личном кабинете пользователя во вкладке “Бонусы”. За активацию бонус-кода полагаются денежный презент, фриспины, кэшбэк. Найти промокоды можно в промо-рассылках казино, в социальных сетях и на тематических форумах. 

Игра с мобильных устройств

Казино Пин Ап поддерживает мобильную версию сайта. Она доступна на всех устройствах, вне зависимости от их операционной системы. Дизайн мобильной версии немного упрощен по сравнению с десктопной версией: основные разделы смещены в левое выпадающее меню, а центральная часть экрана отведена под демонстрацию игровых автоматов.

Функционал версий не имеет особых отличий: пользователи могут играть в автоматы, участвовать в акциях, турнирах, совершать финансовые транзакции и обращаться в саппорт казино. За счет адаптации сайта Pin Up к мобильным платформам, увеличилась скорость загрузки автоматов. 

Скачать на Андроид и iOS

Все пользователи казино могут скачать многофункциональное мобильное приложение. Оно доступно на устройства с операционной системой Android и iOS. Функционал софта полностью адаптирован под параметры современных гаджетов. Это позволяет с легкостью запустить игровые автоматы, участвовать в акциях, использовать бонусы, пополнять счет и выводить выигранные деньги. 

Скачать мобильное приложение можно на официальном сайте казино. Установка выполняется в считанные секунды, а сам софт не занимает много места. Обновления приложения выполняются в автоматическом режиме. С помощью приложения также можно обойти блокировку сайта провайдерами. 

Как вывести средства с Пин Ап

Вывод денежных средств в казино доступен только пользователям, успешно выполнившим верификацию аккаунта. Дополнительно должны быть заполнены все поля с персональными данными во вкладке “Профиль”. Для вывода средств предусмотрены такие платежные методы:

  • банковская карта Visa/MasterCard;
  • мобильные платежи;
  • Piastrix;
  • ecoPayz;
  • advCash;
  • PerfectMoney;
  • Webmoney;
  • MuchBetter;
  • криптовалютные кошельки (Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Dogecoin).

Минимальная сумма для вывода —  300 RUB, лимит на максимальную сумму зависит от выбранного платежного метода. Дополнительно может взиматься комиссия в размере до 2%. Алгоритм вывода средств со счета очень простой. Необходимо выбрать платежный метод, указать сумму платежа, реквизиты и подтвердить совершение транзакции. Зачисление денег осуществляется в течение 24-х часов, изредка возможны задержки до 3-х рабочих дней. 

Актуальные на сегодня рабочие зеркала Pin Up Casino

Зеркало —  это альтернативный ресурс, оформление и функционал которого полностью дублирует официальный сайт казино Пин Ап. Он доступен по другому URL-адресу, отличающемуся от основного домена. 

Пользователю не нужно снова регистрироваться через зеркало, если аккаунт уже есть. Авторизация выполняется с помощью логина и пароля и сразу же открывается доступ ко всем возможностям казино. Остаток денег на балансе сохраняется, как и история транзакций или полученных бонусов. 

Основные функции зеркал

Зеркало Pin Up Casino используется в том случае, если не удается войти на официальный сайт привычным образом. Это возможно по нескольким причинам:

  • блокировка сайта провайдерами (связано с территориальными ограничениями);
  • технические работы на сайте;
  • риск хакерских атак;
  • перегрузка сервера.

Чтобы избежать всех этих проблем с входом, администрация казино создает зеркало. Ресурс-дубликат позволит быстро войти на Pin Up и приступить к игре в автоматы. 

Игрокам нужно учитывать еще один важный нюанс: зеркала могут быть созданы и с мошеннической целью. Пользователям нужно остерегаться поддельных зеркал, которые используются для сбора платежных и персональных данных игроков. 

Отличить поддельные зеркала казино от официальных просто, если оценить их дизайн, расположение меню, каталог с играми —  как правило, есть видимые отличия. Если кликнуть на какой-то из разделов, то выполнится автоматический переход на сторонний ресурс. При этом, игровой софт, представленный на таком зеркале, пиратский, а значит его характеристики были изменены. 

Официальные зеркала, в свою очередь, ничем не отличаются от базового сайта казино. Именно за счет полного дублирования контентам и оформления пользователь сможет легко разобраться с функционалом зеркала.

Рабочее зеркало для казино ПинАп: где и как найти

Если официальный сайт Pin Up Casino по каким-то причинам не работает, всегда можно воспользоваться зеркалом. Найти ссылку на альтернативный ресурс можно несколькими способами:

  1. через поисковую систему;
  2. в тематических сообществах и на форумах;
  3. обратившись в службу поддержки казино;
  4. на нашем портале.

Есть важный нюанс: если сайт Pin Up заблокирован провайдерами, то с высокой вероятностью блокировке будет подвержено и зеркало. Именно поэтому спустя какое-то время зеркало может перестать работать и понадобится искать новую, рабочую ссылку. Администрация Пин Ап предотвращает такие моменты и постоянно обновляет ссылки на актуальные, рабочие зеркала.

Список популярных зеркал:

Название зеркала Статус Дата блокировки Истекает
pinup 100 Заблокирован РКН 2017-04-10 2022-09-19
pinup 950 Заблокирован РКН 2021-01-19 2022-12-20
pin up 856 Заблокирован РКН 2021-01-19 2023-07-20
pin up 600 Заблокирован РКН 2016-11-07 2023-03-30
pin up 24 Заблокирован РКН 2019-07-29 2023-06-28
pin up 320 Заблокирован РКН 2016-11-07 2023-04-24
pin up 320 Заблокирован РКН 2017-01-24 2023-03-12
pin up 111 Заблокирован РКН 2017-04-10 2022-07-01
pin up 144 Заблокирован РКН 2017-08-25 2023-07-14
pin up 804 Заблокирован РКН 2017-08-30 2023-06-29
pin up 320 Заблокирован РКН 2016-11-07 2023-04-24
pin up 999 Заблокирован РКН 2017-03-02 2023-07-01
pin up 613 Заблокирован РКН 2017-02-22 2023-04-22
pin up 633 Заблокирован РКН 2017-03-02 2023-07-20
pin up 634 Заблокирован РКН 2017-08-30 2023-04-24
pin up 946 Заблокирован РКН 2017-08-30 2023-05-29
pin up 134 Заблокирован РКН 2017-05-18 2023-04-22
pin up 777 Заблокирован РКН 2016-11-07 2022-11-26
pin up 826 Заблокирован РКН 2017-02-22 2023-04-10
pin up 719 Заблокирован РКН 2016-11-07 2023-06-16

В поисках альтернативного ресурса, обратить внимание рекомендуется на 3 важных аспекта:

  1. Соответствие официальному сайту. Это выражается в названии, расположении разделов меню и основных кнопок. Если пользователь хотя бы раз посещал основной ресурс Pin Up, ему легко удастся отличить подделку.
  2. Дизайн. Казино имеет аутентичное оформление, отличающего его от других игровых клубов. В свою очередь, зеркало должно дублировать это оформление до мельчайших деталей.
  3. Наполнение каталога. Ассортимент Pin-Up насчитывает более 1500 игровых автоматов разного типа. Пользователь должен получить доступ ко всем этим играм, запуская альтернативный сайт-копию.

Ориентируясь на эти аспекты, легко понять, где подлинное зеркало, а где подделка. Выбирая актуальное и рабочее зеркало, геймер может не просто играть в игровые автоматы, но и пополнять счет, участвовать в акциях, выводить деньги с баланса, обращаться в службу поддержки. Перед игроком не будет никаких функциональных ограничений.

Политика конфиденциальности

Игровой клуб Пин Ап строго соблюдает установленную политику конфиденциальности. Поэтому все личные данные пользователей не собираются и не используются в каких-либо целях. Исключение составляет только та информация, которая необходима для создания учетной записи, идентификации, комфортного использования всех сервисов казино.

Собирается и используется только следующая информация:

  • данные, указанные в личном профиле и при регистрации;
  • представленная в сообщениях любого характера, включая запросы о поддержке и отчеты о сбоях;
  • данные платежей, совершенные на сайте;
  • свойства и параметры программного обеспечения.

Личная информация пользователя не раскрывается третьим сторонам, за исключением ситуаций, предусмотренных законодательством. Игрок имеет право и возможность вносить изменения в личные данные. Если в правила и условия хранения личной информации будут внесены изменения, все пользователи получат соответствующие уведомления. 

Ответы на часто задаваемые вопросы

Как быстро зарегистрироваться в Pin Up Casino?

Регистрация в Пин Ап выполняется по номеру телефону или через email. Дополнительно нужно указать пароль и подтвердить ознакомление с правилами казино.

Можно ли играть в казино Пин Ап без регистрации и бесплатно?

Да, можно. Для этого необходимо запустить демонстрационный режим игры. В нем вместо реальных денег используются виртуальные монеты. 

Как получить бонус в казино PinUp?

Казино Пин Ап предлагает обширную бонусную программу. Для получения поощрений, необходимо пройти регистрацию, участвовать в акциях, лотереях или активировать промокод.

Где можно загрузить мобильное приложение ПинАп?

Мобильное приложение Пин Ап доступно у нас на сайте для устройств с операционной системой Android и iOS. Его установка выполняется за считанные минуты.

Как начать играть в клубе Pin Up?

Для начала игры в казино ПинАн необходимо пополнить счет. Далее остается запустить понравившийся автомат и указать размер ставки.

Как вывести деньги с Пин Ап?

Для вывода денег в казино Pin Up предусмотрено около 10-ти платежных методов. Необходимо выбрать один, указать сумму и реквизиты платежа, подтвердить совершение транзакции.

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